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"Крах на Восточном фронте": Наступление Киева не раньше 2026 года. Бегство ВСУ показало проблему с поставками США

"Крах на Восточном фронте": Наступление Киева не раньше 2026 года. Бегство ВСУ показало проблему с поставками США

Американские СМИ рассказали ранее неизвестные подробности о ситуации на фронте. Так, по данным источника, в поле зрения попал стратегический документ одной из стран НАТО, где утверждается, что Украина сможет развить наступательный потенциал не раньше 2026 года, однако есть несколько "но".

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