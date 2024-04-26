"Крах на Восточном фронте": Наступление Киева не раньше 2026 года. Бегство ВСУ показало проблему с поставками США

Американские СМИ рассказали ранее неизвестные подробности о ситуации на фронте. Так, по данным источника, в поле зрения попал стратегический документ одной из стран НАТО, где утверждается, что Украина сможет развить наступательный потенциал не раньше 2026 года, однако есть несколько "но".
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