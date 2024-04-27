Артур Малоян рассказал почему больше не общается с Аленичевым

Артур Малоян и Дмитрий Аленичев ярко работали вместе в тульском «Арсенале». Но позже между футболистом и тренером произошло недопонимание, из-за которого Малоян потерял место в составе и разочаровался в специалисте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии