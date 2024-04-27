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Тульские новости

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Артур Малоян рассказал почему больше не общается с Аленичевым

Артур Малоян рассказал почему больше не общается с Аленичевым

Артур Малоян и Дмитрий Аленичев ярко работали вместе в тульском «Арсенале». Но позже между футболистом и тренером произошло недопонимание, из-за которого Малоян потерял место в составе и разочаровался в специалисте.

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