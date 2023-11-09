Джон Дитон: «Курс Bitcoin взлетит до $220 000 после одобрения ETF на биткоин в США»

Адвокат Джон Дитон, который представляет интересы криптокомпаний, прогнозирует, что ETF на Bitcoin будут одобрены в США к концу 2023 года, и в течение следующих 18 месяцев курс первой криптовалюты может достичь $220 000 за монету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии