Глава Жуковского Борис Аубакиров наградил юных спортсменов по итогам футбольного сезона 2024 года

Лид Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил и наградил команду 2012 года рождение под руководством тренера-преподавателя Анатолия Андреевича Загребаева за 3 место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди подростковых команд, за второе место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди юношеских команд – команду 2007 года рождения под руководством тренера-преподавателя Андрея Николаевича Демидова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии