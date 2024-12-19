Глава Жуковского Борис Аубакиров наградил юных спортсменов по итогам футбольного сезона 2024 года

Лид Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил и наградил команду 2012 года рождение под руководством тренера-преподавателя Анатолия Андреевича Загребаева за 3 место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди подростковых команд, за второе место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди юношеских команд – команду 2007 года рождения под руководством тренера-преподавателя Андрея Николаевича Демидова.