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Глава Жуковского Борис Аубакиров наградил юных спортсменов по итогам футбольного сезона 2024 года

Глава Жуковского Борис Аубакиров наградил юных спортсменов по итогам футбольного сезона 2024 года

Лид Глава Жуковского Борис Аубакиров поздравил и наградил команду 2012 года рождение под руководством тренера-преподавателя Анатолия Андреевича Загребаева за 3 место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди подростковых команд, за второе место в Межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу среди юношеских команд – команду 2007 года рождения под руководством тренера-преподавателя Андрея Николаевича Демидова.

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