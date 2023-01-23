Военное обозрение

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Глава ДНР посетил освобождённый Соледар

Глава ДНР посетил освобождённый Соледар

Пока украинские пропагандисты продолжают публиковать заметки о якобы «отбиваемых ВСУ атаках противника в Соледаре», этот освобождённый российскими силами город посетил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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