Скандал вокруг выступления Наташи Королевой на праздновании Дня Победы

Российская артистка украинского происхождения Наташа Королева недавно приняла участие в крупном мероприятии, посвященном Дню Победы, но ее выступление завершилось неприятным сюрпризом - ее номер был вырезан из трансляции без каких-либо объяснений.
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