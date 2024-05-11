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Скандал вокруг выступления Наташи Королевой на праздновании Дня Победы

Скандал вокруг выступления Наташи Королевой на праздновании Дня Победы

Российская артистка украинского происхождения Наташа Королева недавно приняла участие в крупном мероприятии, посвященном Дню Победы, но ее выступление завершилось неприятным сюрпризом - ее номер был вырезан из трансляции без каких-либо объяснений.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Правильно сделали. Порывай веры нет, а ее мамке тем более.
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1 час.
НК
Наталья Котельникова
Особый праздник, особенно для маманьки? А сама чего ж не съездит то на СВО к своим землякам? Трепаться все умеют.
Ответить
2 мин.

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