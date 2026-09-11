Квартира взаймы: как москвичей лишали жилья по схеме, которая работала годами

Так бывает. Человек приходит за кредитом — а уходит без квартиры. Не по приговору суда, не по решению банка, а потому что подписал бумаги, которые не читал.
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