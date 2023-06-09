Диетолог Круглова объяснила, опасно ли пить кофе с молоком

Некоторые специалисты по питанию утверждают, что кофе с молоком может быть опасен для желудка. Эти заявления прокомментировала диетолог, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова.