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Какая погода будет зимой 2026/2027 в России после аномально жаркого лета, раскрыл эксперт

Какая погода будет зимой 2026/2027 в России после аномально жаркого лета, раскрыл эксперт

На снежную пору сильно повлияет Эль-Ниньо Зима на большей части территории России пройдет по аномально теплому и влажному сценарию.

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ВЕРА Башмакова

В Питере  и Ленобласти лето было  нехорошее, иногда 2-3 дня тепла, потом  2 недели прохлады, 19-20 градусов, и так  все  лето, а с середины  августа осень. Будет ли  у нас  тепло или это всё, тепла не будет до  след.лета?