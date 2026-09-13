Какая погода будет зимой 2026/2027 в России после аномально жаркого лета, раскрыл эксперт

На снежную пору сильно повлияет Эль-Ниньо Зима на большей части территории России пройдет по аномально теплому и влажному сценарию.
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В Питере и Ленобласти лето было нехорошее, иногда 2-3 дня тепла, потом 2 недели прохлады, 19-20 градусов, и так все лето, а с середины августа осень. Будет ли у нас тепло или это всё, тепла не будет до след.лета?