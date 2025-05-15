Политика как он...
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Политика как она есть

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Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

Суд отклонил иск Егора Крида к Мизулиной

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение суда, отказавшего российскому певцу Егору Криду (настоящая фамилия — Булаткин) в иске к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

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