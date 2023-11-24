Сотрудниками уголовного розыска Мордовии задержан студент из Санкт-Петербурга, подозреваемый в хищении 200 тысяч рублей у пенсионерок

Следствием ММО МВД России «Чамзинский» возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Санкт-Петербурга, подозреваемого в совершении двух мошенничеств и покушения на мошенничество на территории Мордовии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии