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Регионы России

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Агент: Дуглас Сантос остаётся в «Зените» после ЧМ-2026

Агент: Дуглас Сантос остаётся в «Зените» после ЧМ-2026

Агент футболиста Дугласа Сантоса, Тьяго Фрейтас, сообщил, что интерес к защитнику «Зенита» заметно вырос после чемпионата мира 2026 года, однако игрок продолжит выступать за петербургский клуб и не ведёт переговоры с другими командами.

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