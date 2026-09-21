Агент: Дуглас Сантос остаётся в «Зените» после ЧМ-2026

Агент футболиста Дугласа Сантоса, Тьяго Фрейтас, сообщил, что интерес к защитнику «Зенита» заметно вырос после чемпионата мира 2026 года, однако игрок продолжит выступать за петербургский клуб и не ведёт переговоры с другими командами.