Дженсон Баттон: Ферстаппена интересуют две команды

Дженсон Баттон: Ферстаппена интересуют две командыGetty Images / Red Bull Content PoolЧемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон считает, что окружение Макса Ферстаппена уже должно искать ему варианты продолжения карьеры.
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