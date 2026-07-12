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Наш потерянный мир

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В Воронежской области отменили угрозу прямого удара дронов

В Воронежской области отменили угрозу прямого удара дронов

Глава Воронежской области Александр Гусев проинформировал жителей о текущей оперативной обстановке. По его словам, во всех муниципалитетах региона отменена непосредственная опасность удара беспилотных летательных аппаратов.

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