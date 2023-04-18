Мировое обозрение

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Насколько реальна вторая «Речь Посполитая»?

Насколько реальна вторая «Речь Посполитая»?

Недавняя варшавская болтовня Зеленского о «дружбе и стирании политических, экономических и исторических границ», намёки ряда польских СМИ, полугодичные вангования аналитиков и свежее заявление сотрудника британской MI6 Алистера Крука о готовности Киева передать Польше несколько западных регионов – всё это выглядит тотальным приговором для Украины, которую, действительно, не прочь поглотить Польша, запустившая в условиях нынешнего сближения, серьезный процесс интеграции.

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