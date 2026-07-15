При вузах откроют университетские гостиницы

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Вопрос: авторы реформы знают, на чем именно зарабатывают гостиницы? Один мой знакомец прикупил гостиничный комплекс и решил, чтобы не возиться, сдать все, как ему казалось непрофильные активы на сторону (рестораны, кафе, бани и сауны, спортивные помещения, концерт-холлы, парикмахерские и магазины и т.д. и т.п.). Через год он вдруг обнаружил, что собственно номера ему почти ничего не приносили, а все самое сладкое он по дурости сдал за дешево сторонним арендаторам. Мораль сей басни: первое, что сделают владельцы студенческих гостиниц - повысят цены за проживание до уровня получения приличной прибыли. Т.е. сделают их практически недоступными для студентов, которым придется об общежитиях забыть и снимать жилье в частном секторе. Иных инфрасруктурных возможностей для заработка у них в общежитиях просто нет...