Шоубиз- бессмыс...
Кто там - за маскойЛицедеи и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

5 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Поражена до глубины души тем, что после такого чудовищного убийства людей КРОКУС РАБОТАЕТ.Почему Эмин Агала...
  • Ирина
    В подростковом возрасте внешность сильно меняется.Это -раз.Во-вторых на вкус и цвет товарищей нет. Что одному красиво...Дети звёзд, котор...
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    Эмин ты просто азербайджанский прохвост вместе со своим отцом и от Вашей жадности в Крокус Сити Холле погибли от огня...Почему Эмин Агала...

Почему Эмин Агаларов развелся с дочкой президента и дважды женился на «Мисс Мордовия»

Почему Эмин Агаларов развелся с дочкой президента и дважды женился на «Мисс Мордовия»

Эмин Агаларов — яркая и многосторонняя личность, которая привлекает внимание своим талантом и успехами в различных областях бизнеса, включая музыку, финансы и девелопмент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Эмин ты просто азербайджанский прохвост вместе со своим отцом и от Вашей жадности в Крокус Сити Холле погибли от огня столько русских людей !!!!Твое место в тюрьме как и твоему отцу мошеннику тоже. Допелся пытаясь примазаться к Муслиму Магомаеву .Муслим был человеком СССР а ты с своим отцом воры и мошенники
Ответить
16 час.
НС
Наталья Середа
Поражена до глубины души тем, что после такого чудовищного убийства людей КРОКУС РАБОТАЕТ.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх