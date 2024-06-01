Эмин Агаларов — яркая и многосторонняя личность, которая привлекает внимание своим талантом и успехами в различных областях бизнеса, включая музыку, финансы и девелопмент.
Почему Эмин Агаларов развелся с дочкой президента и дважды женился на «Мисс Мордовия»
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Эмин ты просто азербайджанский прохвост вместе со своим отцом и от Вашей жадности в Крокус Сити Холле погибли от огня столько русских людей !!!!Твое место в тюрьме как и твоему отцу мошеннику тоже. Допелся пытаясь примазаться к Муслиму Магомаеву .Муслим был человеком СССР а ты с своим отцом воры и мошенники
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16 час.
НС
Наталья Середа
Поражена до глубины души тем, что после такого чудовищного убийства людей КРОКУС РАБОТАЕТ.
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3 час.
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