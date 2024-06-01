Почему Эмин Агаларов развелся с дочкой президента и дважды женился на «Мисс Мордовия»

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

Эмин ты просто азербайджанский прохвост вместе со своим отцом и от Вашей жадности в Крокус Сити Холле погибли от огня столько русских людей !!!!Твое место в тюрьме как и твоему отцу мошеннику тоже. Допелся пытаясь примазаться к Муслиму Магомаеву .Муслим был человеком СССР а ты с своим отцом воры и мошенники