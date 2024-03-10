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СК начал проверку после гибели двух мужчин на станции МЦД «Матвеевская»

Следственный комитет (СК) начал доследственную проверку обстоятельств гибели двух мужчин на железнодорожной станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Матвеевская», говорится 10 марта в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте ведомства.

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