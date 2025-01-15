Показать ещё Что такое дофаминовое голодание и есть ли в нём смысл? Вы когда-нибудь чувствовали, что вас разрывает от постоянных уведомлений, лайков и мгновенных удовольствий? Весь день вы живете в режиме "некончаемой пирамиды наслаждений", но при этом вам все труднее радоваться простым вещам? Возможно, вам стоит попробовать дофаминовое голодание — метод, который обещает перезагрузить ваш мозг и вернуть вас к реальным радостям жизни! Продолжить чтение .