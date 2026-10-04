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Культурология.рф

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История и археология: Сколько на самом деле смертных грехов, как в католицизме доказывают греховность, и чем отличается грех католика от греха православного

История и археология: Сколько на самом деле смертных грехов, как в католицизме доказывают греховность, и чем отличается грех католика от греха православного

Если спросить современного человека, сколько смертных грехов существует, он ответит — семь. Это привычная цифра.

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