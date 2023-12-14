Blade и тема эксклюзивности. Microsoft опубликовала более длинный трейлер и “закры...

Blade и тема эксклюзивности. Microsoft опубликовала более длинный трейлер и “закрыла тему”Microsoft и Bethesda пока никак не прокомментировали информация по поводу эксклюзивности Marvel’s Blade, но американская корпорация опубликовала чуть более длинный ролик, анонсирующий игру.