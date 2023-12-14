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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Blade и тема эксклюзивности. Microsoft опубликовала более длинный трейлер и “закры...

Blade и тема эксклюзивности. Microsoft опубликовала более длинный трейлер и “закры...

Blade и тема эксклюзивности. Microsoft опубликовала более длинный трейлер и “закрыла тему”Microsoft и Bethesda пока никак не прокомментировали информация по поводу эксклюзивности Marvel’s Blade, но американская корпорация опубликовала чуть более длинный ролик, анонсирующий игру.

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