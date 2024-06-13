В Приморском крае сотрудники полиции совместно с ЮИДовцами проводят акцию «Безопасное лето»

В рамках акции МВД России «Безопасное лето» в селе Красный Яр Уссурийского городского округа ребята из летнего пришкольного лагеря в необычном формате повторили правила безопасности дорожного движения.
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