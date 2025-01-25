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Петербургский дневник

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Сотрудники ГСУ СК России поздравили петербурженку, заставшую начало ВОВ

Сотрудники ГСУ СК России поздравили петербурженку, заставшую начало ВОВ

В преддверии 81-ой годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады Сотрудники Главного следовательного управления СК России по Санкт-Петербургу, поздравили петербурженку Нину Никифоровну Богданову, заставшую начало Великой Отечественной Войны.

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