Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Эвра об уходе Роналду в раздевалку: «Может, он сказал тен Хагу, что пойдет, а теперь все пытаются раздуть скандал»

Патрис Эвра оценил поведение Криштиану Роналду во время матча с «Тоттенхэмом». Форвард «Манчестер Юнайтед» демонстративно ушел в раздевалку на 90-й минуте игры 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх