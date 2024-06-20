Ефимова попытается отобраться на Олимпиаду через чемпионат Багамских островов

Российская пловчиха Юлия Ефимова все-таки нашла возможность выполнить олимпийский квалификационный норматив! «Матч ТВ» сообщает, что Ефимова в срочном порядке вылетела на Багамские острова – там проходит национальный чемпионат этого государства, расположенного в Атлантическом океане, неподалеку от Кубы и Флориды.
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