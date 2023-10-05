Откуда взялся хлеб в советских котлетах

Иногда попадается забавное: категорические нелюбители советского прошлого вспоминают столовские котлеты, в которые хлеба клали больше мяса и на этом основании делается интересный вывод, что «это в СССР придумали хлеб в котлеты класть».
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