Конфликт на Украине продолжается только благодаря военным поставкам из Европейского союза. Об этом 20 октября заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
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