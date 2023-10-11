Ринат Ахметов показал «Ловца Ланцетов» (ФОТО)

Бывший донбасский олигарх Ринат Ахметов много лет активно помогает украинским боевикам, сейчас он представил так называемого «Ловца Ланцетов» — купольное укрытие на стальном каркасе, которое должно защитить технику ВСУ от дронов-камикадзе.