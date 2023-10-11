Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Победы ребята !!!!!!  Мы с Вами !!!!!!!Армия России наст...
  • Alex Nемо
    Для западной техники нужны хорошие дороги, классно натренированные специалисты по содержанию и ремонту этой самой тех...СМИ узнали о неож...
  • Alex Nемо
    Вначале разберитесь кто и почему уехал, а уж потом грязью поливайте. Сейчас в России много таких что живут в России, ...В Израиле убит вы...

Ринат Ахметов показал «Ловца Ланцетов» (ФОТО)

Ринат Ахметов показал «Ловца Ланцетов» (ФОТО)

Бывший донбасский олигарх Ринат Ахметов много лет активно помогает украинским боевикам, сейчас он представил так называемого «Ловца Ланцетов» — купольное укрытие на стальном каркасе, которое должно защитить технику ВСУ от дронов-камикадзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх