БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армия получает новый КОЭП и защитный боеприпас для бронетехники

Армия получает новый КОЭП и защитный боеприпас для бронетехники

Защитные боеприпасы для нового комплекса. Справа - серийный 3ВД35 В недавнем прошлом российская промышленность разработала новые комплексы защиты автомобильной и бронированной техники от высокоточного оружия на основе специальных боеприпасов.

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