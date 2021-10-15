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В США могут въехать только привитые одобренными в стране вакцинами

В США могут въехать только привитые одобренными в стране вакцинами

На территорию Соединенных Штатов смогут въехать только те, кто поставил одобренную в стране вакцину. Сообщение об этом распространил Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в США.

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