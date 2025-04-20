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Пронедра

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Чёрное море под угрозой: 150 пляжей Анапы и Темрюка признаны непригодными для купания

Чёрное море под угрозой: 150 пляжей Анапы и Темрюка признаны непригодными для купания

Чёрное море под угрозой: 150 пляжей Анапы и Темрюка признаны непригодными для купания Ирина Валькова18 апреля стало известно о тревожной ситуации на черноморском побережье России — Роспотребнадзор официально признал непригодными для купания 150 пляжей в Анапском и Темрюкском районах.

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Комментарии
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Астон Мартин
а владельцы мазута кто ???🤔
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15 час.
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