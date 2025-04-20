Чёрное море под угрозой: 150 пляжей Анапы и Темрюка признаны непригодными для купания Ирина Валькова18 апреля стало известно о тревожной ситуации на черноморском побережье России — Роспотребнадзор официально признал непригодными для купания 150 пляжей в Анапском и Темрюкском районах.