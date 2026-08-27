Страны ЕС снова ищут способ обойти вето Бельгии по активам ЦБ — FT

Несколько стран Евросоюза, включая Швецию, Нидерланды, Испанию и Польшу, призывают Брюссель вернуться к идее использования более 200 млрд евро иммобилизованных российских суверенных активов для финансирования Украины и найти юридический механизм, который позволил бы преодолеть возражения Бельгии.