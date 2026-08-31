Әлмәт, Бөгелмә, Зәй һәм Лениногорскида БПЛА һөҗүм итү куркынычы режимы игълан ителде

Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасы хәбәр иткәнчә, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск һәм Зәй шәһәрләрендә пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы игълан ителде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым