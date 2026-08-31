НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Әлмәт, Бөгелмә, Зәй һәм Лениногорскида БПЛА һөҗүм итү куркынычы режимы игълан ителде

Татарстанда пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы гамәлдә. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерү бердәм дәүләт системасы хәбәр иткәнчә, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск һәм Зәй шәһәрләрендә пилотсыз очкыч һөҗүм итү куркынычы режимы игълан ителде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым