С 1 февраля на должность генерального директора ГО ´Бобруйскжилкомхоз´ назначен Евгений Грищенков.

Евгений Иванович родился в 1987 году в деревне Шиловка Толочинского района Витебской области. В 2012 году окончил учреждение образования ´Белорусская государственная сельскохозяйственная академия´ по специальности ´техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ´ с присвоением квалификации ´инженер´.
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