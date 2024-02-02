С 1 февраля на должность генерального директора ГО ´Бобруйскжилкомхоз´ назначен Евгений Грищенков.

Евгений Иванович родился в 1987 году в деревне Шиловка Толочинского района Витебской области. В 2012 году окончил учреждение образования ´Белорусская государственная сельскохозяйственная академия´ по специальности ´техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ´ с присвоением квалификации ´инженер´.