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Ямальчанка получит 550 тысяч рублей компенсации за плохое лечение

Ямальчанка получит 550 тысяч рублей компенсации за плохое лечение

Ямальчанка получит 550 тысяч рублей компенсации морального вреда за некачественное лечение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорное ведомство оратилась жительница села Мужи.

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