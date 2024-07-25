Ямальчанка получит 550 тысяч рублей компенсации за плохое лечение

Ямальчанка получит 550 тысяч рублей компенсации морального вреда за некачественное лечение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорное ведомство оратилась жительница села Мужи.
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