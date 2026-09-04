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Царьград

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Новак 7 сентября обсудит нефтяной рынок с Минэнерго и ФАС

Новак 7 сентября обсудит нефтяной рынок с Минэнерго и ФАС

В понедельник, 7 сентября, вице-премьер Александр Новак проведёт заседание штаба, где Минэнерго, ФАС и регионы обсудят стабилизацию цен на нефтепродукты.

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