Кучеров вновь единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров набрал 86-е очко в сезоне и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ. В ночь на 8 февраля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».
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