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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэм» ведет с «МЮ» переговоры по Уан-Биссаке. Защитник оценивается в 15+ млн фунтов

«Вест Хэм» ведет с «МЮ» переговоры по Уан-Биссаке. Защитник оценивается в 15+ млн фунтов

По сведениям Sky Sports, лондонцы начали переговоры с «Манчестер Юнайтед». Они хотят добиться снижения цены – манкунианцы оценивают защитника в 15 с лишним миллионов фунтов.

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