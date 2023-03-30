Вот история

99 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Автор либо нерусь, либо вообще ничего не знает! НЕ "береты" - а берцы. Беретнадевают на голову, а берцем бьют в голову.Что бы продвинуть...
  • Виктор Медведев
    Опять тупой машинный перевод. Подкорректировали бы, что ли.Дерзкая, бесцерем...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В России это бизнес политиков и чиновников, и ни как не влияет на безопасность дорожного движения. А в М.О. с подачки...Удивительное дело

О любви к алкоголю Леонида Брежнева и история культурного спада в СССР 70-х

О любви к алкоголю Леонида Брежнева и история культурного спада в СССР 70-х

﻿﻿Любовь к алкоголю и другим крепким напиткам наблюдалась как среди простых граждан, так и среди политиков и генеральных секретарей в Советском Союзе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх