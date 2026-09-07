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На Украине предложили легализовать порноиндустрию ради налогов на войну

На Украине предложили легализовать порноиндустрию ради налогов на войну

На Украине предлагают легализовать порнографию ради денег на армию. Депутаты подсчитали: налог с индустрии, где заняты тысячи моделей OnlyFans, может приносить бюджету до $25 млн в год — этого хватит на 30 тысяч дронов.

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