Раз в 4 года кедры дают невероятно обильный урожай. Сибирская тайга основное место заготовки орехов: к мероприятию тут готовятся заранее и не обходятся без колота.
Добыча кедрового ореха в тайге: как делают сибиряки заготовки на зиму
Комментарии
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Игорь Василевский
Этим колотом дерево и убивается. Года через 3-4 умирает питающий верхний ствол камбий.. Ну, а шишки в мешках...Это то же есть. Но для заготовителя везти шишку не битую- то же самое, что воду решетом. Поэтому старики искали рядом ручеек, делали запрудку и в озеренку засыплали шишку, ободранную лущилкой. Зерно падало на дно, а незрелое и остатки шишки просто всплывали. Этот мусор и спускали вместе с водой. А домой - 4-5 куля (мешка, кто в теме!) семени, 2-4 мешка шишки не битой. Ночи то зимой длинные, а как классно шишечку руками и семечку то зубами...
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