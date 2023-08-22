Добыча кедрового ореха в тайге: как делают сибиряки заготовки на зиму

Игорь Василевский

Этим колотом дерево и убивается. Года через 3-4 умирает питающий верхний ствол камбий.. Ну, а шишки в мешках...Это то же есть. Но для заготовителя везти шишку не битую- то же самое, что воду решетом. Поэтому старики искали рядом ручеек, делали запрудку и в озеренку засыплали шишку, ободранную лущилкой. Зерно падало на дно, а незрелое и остатки шишки просто всплывали. Этот мусор и спускали вместе с водой. А домой - 4-5 куля (мешка, кто в теме!) семени, 2-4 мешка шишки не битой. Ночи то зимой длинные, а как классно шишечку руками и семечку то зубами...