«Ей бы романы писать! Всей нашей конторе голову морочила полгода», — рассказывает про коллегу Жанна— Ну ладно про подаренную машину, про жизнь в особняке и бриллианты, но она и про дочку свою мне рассказывала всякие подробности! – вспоминает Жанна.