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«Ей бы романы писать! Всей нашей конторе голову морочила полгода», — рассказывает про коллегу Жанна

«Ей бы романы писать! Всей нашей конторе голову морочила полгода», — рассказывает про коллегу Жанна

«Ей бы романы писать! Всей нашей конторе голову морочила полгода», — рассказывает про коллегу Жанна— Ну ладно про подаренную машину, про жизнь в особняке и бриллианты, но она и про дочку свою мне рассказывала всякие подробности! – вспоминает Жанна.

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