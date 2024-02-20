Путин: "Россия готова к переговорам с США по стратегической стабильности"

Президент РФ Владимир Путин согласился с мнением министра обороны Сергея Шойгу, что США, обсуждая тему российского ядерного оружия в космосе, «неуклюже пытаются подвигнуть Россию к диалогу по стратегической стабильности».
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