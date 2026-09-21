«Это общая касса»: знакомый Герштанского раскрыл коррупционные схемы в Архангельской области

Олег Копасов выступал посредником в передаче взяток18 сентября 2026, 12:42Копасов познакомился с Герштанским на отдыхе | Источник: Кристина ПолеваяКопасов познакомился с Герштанским на отдыхе Источник: Кристина ПолеваяВ Архангельске рассматривают уголовное дело бывшего министра здравоохранения Александра Герштанского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АР Правда на всю стр...
- ВС Москвич сдал квар...
- Москвич сдал квар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым