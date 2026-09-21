Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 719 подписчиков

«Это общая касса»: знакомый Герштанского раскрыл коррупционные схемы в Архангельской области

«Это общая касса»: знакомый Герштанского раскрыл коррупционные схемы в Архангельской области

Олег Копасов выступал посредником в передаче взяток18 сентября 2026, 12:42Копасов познакомился с Герштанским на отдыхе | Источник: Кристина ПолеваяКопасов познакомился с Герштанским на отдыхе Источник: Кристина ПолеваяВ Архангельске рассматривают уголовное дело бывшего министра здравоохранения Александра Герштанского.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым