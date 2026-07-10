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Калуга-поиск

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В ночь на 10 июля в Калуге и области сбили 16 беспилотников

В ночь на 10 июля в Калуге и области сбили 16 беспилотников

В ночь на 10 июля Калужская область снова подверглась атаке беспилотников. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что вчера вечером и минувшей ночью силы ПВО уничтожилт ещё 16 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги.

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