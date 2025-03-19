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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Человекоподобный робот Atlas научился танцевать брейк-данс и ходить колесом, н...

Человекоподобный робот Atlas научился танцевать брейк-данс и ходить колесом, н...

Человекоподобный робот Atlas научился танцевать брейк-данс и ходить колесом, насмотревшись на людейBoston Dynamics почти год назад представила робота Atlas на электрической тяге, который пришёл на смену одноимённой, более массивной модели с гидравлическими приводами.

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