В Китае парапланериста затянуло в облака: как ему удалось спастись

Мужчина поднялся на высоту более 3 тысяч метров.В Китае пилот параплана по имени Лю Гэ, пролетая над горами Цилянь на севере страны, едва не замёрз насмерть, поднявшись на высоту около 3000 метров над уровнем моря.
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