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В Китае парапланериста затянуло в облака: как ему удалось спастись

В Китае парапланериста затянуло в облака: как ему удалось спастись

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