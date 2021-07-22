Закон и Порядок

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Эксперт назвал причину уступки США по «Северному потоку-2»

Эксперт назвал причину уступки США по «Северному потоку-2»

Уступки Соединенных Штатов по газопроводу «Северному потоку-2» обусловлены отличиями в приоритетах администрации Джо Байдена в отношениях с европейскими союзниками по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом.

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