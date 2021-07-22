Эксперт назвал причину уступки США по «Северному потоку-2»

Уступки Соединенных Штатов по газопроводу «Северному потоку-2» обусловлены отличиями в приоритетах администрации Джо Байдена в отношениях с европейскими союзниками по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом.
Популярные статьи
- Музыкант Максим Фадеев высказался про ЛГБТ-извращенцев и открыл портал в АД
- Договоренность между Россией и Израилем больше не действует: российские военные получили приказ сбивать израильские ракеты и истребители
- Генконструктор Иноземцев о двигателе ПД-14, вернувшем Россию в высшую лигу мировой авиации
Свежие комментарии