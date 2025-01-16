Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

Avia.pro - СМИ «Где наш Дед Мороз?!»: в Брянске родителей шокировал восточный принц на новогоднем утреннике На календаре январь, праздники в разгаре, и мамы, бабушки и прочие родственники, вооружившись смартфонами, устремились в детские сады, чтобы заснять первых снежинок, зайчиков и, конечно, долгожданного Деда Мороза.

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