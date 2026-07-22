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ВЕСТИ КРЫМ

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Из Ленинградской области в Крым отправили десять дизель-генераторов

Из Ленинградской области в Крым отправили десять дизель-генераторов

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генераторы помогут обеспечить резервное электроснабжение больниц, пожарных частей, насосных станций водоснабжения и других важных объектов.

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